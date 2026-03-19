BRAIN Biotech Aktie
WKN DE: 520394 / ISIN: DE0005203947
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19.03.2026 13:36:14
The ‘great sucking sound’ of AI brain drain
An explosion in industry salaries has resulted in top talent leaving the public sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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