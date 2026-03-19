The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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19.03.2026 13:19:00
The ‘smart money’ fled software stocks after that viral AI doomsday report. Here’s where it’s going.
The Citrini selloff wasn’t panic — it was an X-ray. The ‘smart money’ is quietly exiting tech sectors AI is disrupting.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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