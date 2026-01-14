Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
14.01.2026 13:02:00
The ‘space economy’ is booming. Here’s where most of the money is going.
Expect a further rush of spending beyond last year’s record levels, as investors chase the promise of space-based data centers and look to piggyback on a potential SpaceX IPO.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!