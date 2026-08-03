Toll Holdings LtdShs Aktie
WKN: 918388 / ISIN: AU000000TOL1
|
03.08.2026 06:00:13
The ‘Trump effect’ is taking a toll on corporate gender goals
Changes at the Australian Securities Exchange are the latest sign of a global rollback of diversity policiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!