ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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05.07.2026 20:00:00
The 1 Big Risk Every ServiceNow Investor Should Understand
ServiceNow (NYSE: NOW) has made a solid comeback of late, despite the ongoing pessimism in the software-as-a-service (SaaS) industry.The company recently delivered strong results, investors have embraced its growing portfolio of artificial intelligence (AI) products, and many now see ServiceNow as a potential winner in the next phase of enterprise AI.The bullish argument is straightforward. As businesses deploy more AI agents, they will need a way to manage, monitor, and coordinate all the work those systems create. ServiceNow hopes to become the platform that handles those workflows.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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26.06.26
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Analysen zu ServiceNow Inc
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