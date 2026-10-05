NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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05.10.2026 14:56:00
The 1 Chart That Nvidia Bears Don't Want You to See
Nvidia (NASDAQ: NVDA) shareholders have to be feeling pretty good these days. The only company in the world commanding a market cap north of $5 trillion came within a penny -- yes, a penny -- of hitting a new intraday all-time high on Friday.
A market laggard earlier this year, Nvidia's 25% gain so far in 2026 doubles the market's return. Zoom out, and Nvidia shares are a five-bagger over the last three years. This is also an 11-bagger over the past five years.
It's easy to get lost in the upticks, but I want to turn your attention to a stock chart that you don't see very often. It may seem bearish at first, but here is Nvidia's chart over the past five quarters -- with the earnings reports annotated. Spoiler alert: Nvidia bears aren't going to like it.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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18:01
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
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18:01
|Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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18:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
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18:00
|Micron, Nvidia, Broadcom,. Accenture, LVMH, Hermes, Öl, Diesel - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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18:00
|Micron, Nvidia, Broadcom,. Accenture, LVMH, Hermes, Öl, Diesel - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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16:01
|Börse New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
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16:01
|Zuversicht in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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16:01
|Börse New York: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|211,20
|1,59%
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