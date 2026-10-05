NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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05.10.2026 14:56:00

The 1 Chart That Nvidia Bears Don't Want You to See

Nvidia (NASDAQ: NVDA) shareholders have to be feeling pretty good these days. The only company in the world commanding a market cap north of $5 trillion came within a penny -- yes, a penny -- of hitting a new intraday all-time high on Friday.

A market laggard earlier this year, Nvidia's 25% gain so far in 2026 doubles the market's return. Zoom out, and Nvidia shares are a five-bagger over the last three years. This is also an 11-bagger over the past five years.

It's easy to get lost in the upticks, but I want to turn your attention to a stock chart that you don't see very often. It may seem bearish at first, but here is Nvidia's chart over the past five quarters -- with the earnings reports annotated. Spoiler alert: Nvidia bears aren't going to like it.

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