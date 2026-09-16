Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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16.09.2026 19:30:00
The 1 Metric That Separates Joby From Archer in the Race to FAA Certification
Joby Aviation (NYSE: JOBY) and Archer Aviation (NYSE: ACHR) are both early movers in the nascent electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft market. But over the past 12 months, shares of Joby and Archer have declined about 60% and 40%, respectively.
Without the Federal Aviation Administration's (FAA) certification for their first commercial flights, both companies struggled to impress their investors. Geopolitical conflicts, inflation, and fears of interest rate hikes also drove many investors toward more conservative investments.
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