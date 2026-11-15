The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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16.11.2026 00:05:02
The 1 Mistake Investors Make When the Market Stalls, and How to Avoid It
The S&P 500 has roared higher in recent years, but in 2026, the path hasn't been as smooth. Artificial intelligence (AI) stocks have driven both movements. Investors piled into these players in the earliest stages of the AI boom, then thought twice about buying amid headwinds this year. Concerns have included the general economic environment as well as the AI spending picture.
Against this backdrop, you may be thinking more and more about potential market declines or stagnation -- and what you should do in such a situation. Here's the one mistake investors make when the market stalls, and how to avoid it.
Image source: Getty Images.
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