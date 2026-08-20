Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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20.08.2026 15:30:00
The 1 Simple Reason to Buy Joby Aviation Stock
Investors in Joby Aviation (NYSE: JOBY) have been experiencing turbulence lately, as the stock has plummeted more than 50% over the past 12 months. Concerns over cash burn and a lack of commercial revenue from its core air taxi business have the stock languishing near its 52-week low.Still, there's one simple reason to buy Joby Aviation: The company's cash position is strong enough to last until commercial launch. Joby ended the second quarter of 2026 with about $2.3 billion in cash and short-term securities. It has more cash than debt, and that's important in an industry with extraordinarily high overhead. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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