NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
21.02.2026 23:19:00
The 1 Stock I'd Buy Before American Express Right Now
American Express (NYSE: AXP) is up 160.4% in the last five years compared to a 73.7% gain in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).American Express remains a solid buy, but Visa (NYSE: V) is even more compelling.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
|
19.02.26
|Ausblick: NOW gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.02.26
|Politics is now driving the dollar (Financial Times)
|
11.02.26
|Disclosure rules for ‘buy now, pay later’ lenders diluted by UK regulator (Financial Times)
|
11.02.26