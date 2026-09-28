The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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28.09.2026 14:00:01
The 10-Letter Word That Has the Market in a Panic Over Netflix Stock
Netflix (NASDAQ:NFLX) has been a tremendous growth stock for years, but recently, investors have become worried about the path ahead for the streaming company. While it continues to grow, there appear to be warning signs that its service may be less compelling and enticing to consumers, and that there may be less loyalty, particularly as the streaming service has become more expensive in recent years.
The concerns appear to tie back to one specific issue: engagement.
Image source: Getty Images.
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