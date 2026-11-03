Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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03.11.2026 12:40:00
The 10-Year Treasury Eased to 4.9%. Here's Why Oklo, Archer, and Rocket Lab All Got Crushed -- and Which One I'd Buy Anyway.
The 10-year Treasury yield eased to 4.9%, but is still pressuring speculative growth stocks. Oklo (NYSE: OKLO), Archer Aviation (NYSE: ACHR), and Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) have all taken a beating, but their long-term growth cases remain compelling.
Here's why they fell so sharply, and which one still looks like the best buy.
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|Oklo
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|Rocket Lab Corporation Registered Shs
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