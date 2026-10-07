Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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07.10.2026 15:15:02
The 10-Year Treasury Just Hit a 24-Year High. Here's What History Says That Means for Realty Income.
The 10-year Treasury yield just hit its highest level since 2002 at over 5.3%. Most investors would assume that rising rates are bad news for REITs like Realty Income (NYSE:O). However, up until more recently, REITs have historically delivered positive returns during periods of rising rates.
Here's a look back at how an investment in Realty Income has historically performed as rates have risen, and what that means for investors today.
Image source: The Motley Fool.
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