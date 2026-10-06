Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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06.10.2026 14:11:01
The 10-Year Treasury Just Hit a 24-Year High. Here's Why AGNC Just Hit a 52-Week Low Because of It.
The 10-year Treasury yield has risen sharply this year and was recently above 5.3%. That's not just a 52-week high, but it's also the highest level since 2002. Several factors have driven up bond yields, including elevated inflation, a massive federal deficit, and the debt-fueled AI infrastructure spending boom.
Rising government bond rates weigh on the value of other income-focused investments. That's why AGNC Investment (NASDAQ:AGNC) has hit a 52-week low while the 10-year is at its peak. Shares of the mortgage REIT are down nearly 30% from their 52-week high, pushing its yield above 16.5%.
Image source: Getty Images.
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