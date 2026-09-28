The 10-Year Treasury Pays 5.2%. The S&P 500 Only Needs 4% Earnings Growth to Keep Up.

The 10-year Treasury yield reached 5.23% on Friday, Sept. 25, its highest level since 2007. In 2023, by comparison, the yield's highest close was just under 5%.

And the rise has been quick. The benchmark yield began 2026 at around 4.2%, stood just below 4.8% at the start of September, and was back under 5% as recently as Tuesday, Sept. 22. Sticky inflation and heavy borrowing by both the federal government and firms building artificial intelligence data centers have helped drive it higher.

For savers, that's a real offer. Put $10,000 in a newly issued 10-year Treasury at around 5.2%, and the U.S. government pays around $520 a year for a decade before giving the $10,000 back.

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