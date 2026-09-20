Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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20.09.2026 10:49:00
The 10-Year Treasury Yield Just Topped 5% for the Second Time in Almost 20 Years. Is This Turning Point a Warning for Your Portfolio?
The bond market has been in full focus recently. There is a lot for investors to unpack.
On Sept. 16, the Kevin Warsh-led Federal Reserve raised the federal funds rate by a quarter of a percentage point to a range of 3.75% to 4%. This was the first rate hike since July 2023. Fighting inflation is the central bank's current priority.
Despite the benchmark rate remaining unchanged for more than three years, inflationary pressures, as well as concerns about the sustainability of the U.S.'s massive $40 trillion federal debt burden, have increased risk in investors' eyes. The U.S. 10-year Treasury yield has soared 21% in the past 12 months (as of Sept. 17).
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