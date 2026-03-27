Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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27.03.2026 17:44:00
The 2 Best Consumer Staples Stocks to Buy and Hold for Decades
Consumer staples companies are typically seen as relatively safe investments in a whipsawing market, as they sell essential goods that people will keep buying regardless of the uncertainty swirling around them. That provides their businesses with a level of predictability and stability.With the volatility experienced recently in the markets, it's no surprise that some investors are looking to add shares of such companies to their portfolios.If you're one of them, I'd suggest you consider both Costco Wholesale (NASDAQ: COST) and Walmart (NASDAQ: WMT) -- leaders in the consumer staples space that are worth buying and holding for decades.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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