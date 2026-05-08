Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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08.05.2026 20:31:00
The 2 Best Consumer Staples Stocks to Buy and Hold for Decades
Some companies that are strong investments aren't selling brands and products that I think about daily; they're just there in my everyday life, built into the flow of my day without me noticing. I'll reach for the same products every morning, not because I compared options, but because I've used them for so long it doesn't even feel like a decision anymore.That quiet, almost invisible, presence is what makes these two consumer staples companies so powerful. They've become part of how people live, not just what they buy. And because of that, their shares are solid decade-long holds.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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