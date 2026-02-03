NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
03.02.2026 08:25:00
The 2 Best Dividend Stocks to Buy Now and Hold Forever
There's some peace that comes with knowing you'll be rewarded for owning a stock regardless of how its stock price behaves. That's the beauty of dividend stocks; simply being patient can pay off.However, to get the most out of your dividend stocks, you need to give them time to compound. That's why investing in companies with longevity and stability you don't have to second-guess is important.If you're looking for stocks that fit that description, look no further than Walmart (NASDAQ: WMT) and Coca-Cola (NYSE: KO). Both are Dividend Kings, which are companies that have increased their annual dividend for at least 50 consecutive years. That tells you a lot about how consistent and shareholder-friendly they are.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|13,20
|0,76%
