Nasdaq Aktie

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WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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06.10.2026 10:48:01

The 2 Best Nasdaq-100 Stocks to Buy Now, According to Wall Street

The Nasdaq-100 includes the 100 largest non-financial companies in the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC). It is widely regarded as a benchmark for growth stocks because it is heavily weighted toward the technology sector. While the broad-based S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 323% during the last decade, the Nasdaq-100 added 593%.

Listed below are the two best Nasdaq-100 stocks to buy today based on the upside implied by Wall Street's median 12-month target prices as of Oct. 4:

Here's what investors should know about these stocks.

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