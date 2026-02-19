Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
|
19.02.2026 03:35:00
The 2026 Software Stock Sell-Off: AI Disruption Fear, Broken Logic, or Something Else Entirely?
Year to date, many of the market's most beloved software stocks have been slammed. 2025's market darling, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), for example, is down about 22% already in 2026. And long-term wealth compounders Adobe, Salesforce, and ServiceNow have all seen their shares slide about 25% to 30% so far this year. These declines exemplify a beating that focused on most of the market's pure-play software companies. What's even more interesting is that this sell-off comes as these companies report strong results, with artificial intelligence (AI) looking more like a catalyst for their businesses than a headwind.So, what's causing this widespread fear in the market toward software stocks? Based on most headlines, the explanation is this: Investors are becoming increasingly worried about AI's potential to disrupt software.But this logic may be broken.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Something Holdings. Co Ltd
Analysen zu Something Holdings. Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.