ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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06.09.2026 10:30:00
The 2027 Social Security COLA Is Coming Into Focus: How Inflationary Trump-Era Policies Could Push Social Security Benefits Higher Next Year
We're just a few weeks away from learning one of the most important numbers that will affect the finances of more than 71 million Americans in 2027. The annual Social Security cost-of-living adjustment, or COLA, for next year will be determined on Oct. 14 this year.The COLA is designed to offset the impact of inflation on monthly Social Security benefits, ensuring that retirees and people with disabilities have enough to help make ends meet. President Donald Trump has enacted several policies that have affected Social Security, but several inflationary policy decisions made since he took office in early 2025 could have a notable impact on the 2027 COLA. In fact, next year's COLA could be one of the highest during the past 15 years.Here's what it means for Social Security beneficiaries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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