Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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24.10.2026 10:26:02
The 2027 Social Security COLA Is Official. Here’s the Average Benefit at Every Age From 62 to 70.
It's official. On Oct. 14, 2026, the Social Security Administration (SSA) announced a 3.6% cost-of-living adjustment (COLA) for every Social Security beneficiary effective in January 2027. This represents the largest increase in benefits since 2023.
How much extra money does a 3.6% adjustment provide? It depends on your current benefit, which, in turn, depends in large part on your age.
Image source: Getty Images. Image source: Getty Images.
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