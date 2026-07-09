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09.07.2026 12:00:00
The 2027 Social Security COLA Is Set to Be Huge -- and Hugely Disappointing, Too
If you are retired, you've probably felt the strain on your budget this year as inflation has increased by more than the 2.8% Social Security cost-of-living adjustment (COLA) you got in January. If you don't have the personal savings to pick up the slack, you may have no choice but to make some uncomfortable choices about your spending priorities.Looking ahead to the 2027 COLA, there's good news and bad news. The good news is that it's on track to exceed the 2026 COLA, based on recent projections. But it might not make as big a difference to your budget as you'd hope.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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