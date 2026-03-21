Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
21.03.2026 12:30:00
The 2x Yield SCHD ETF Is Here. Dividend Investors Might Not Be Ready for What It Does.
If you're a dividend investor, you've probably at least heard of the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) if you aren't already an investor in it. It's currently the 2nd largest dividend exchange-traded fund (ETF) in the world with more than $83 billion in assets, behind only the Vanguard Dividend Appreciation ETF. Its strategy, which considers balance sheet quality, dividend history, and yield, has delivered strong results since its 2011 launch. It's currently one of the best-performing dividend ETFs of 2026.With the current boom in leveraged and ultra-high yield products in the ETF marketplace, it shouldn't be a surprise that this fund has become a target. Earlier this month, YieldMax launched the YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (NYSEMKT: DDDD). Its objective is to deliver twice the annual distribution yield of the Schwab U.S. Dividend Equity ETF.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.