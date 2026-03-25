Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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25.03.2026 08:48:00
The 3 Best Nasdaq-100 Stocks to Buy Now -- They Could Soar 50% to 60%, According to Wall Street
The Nasdaq-100 tracks the 100 largest nonfinancial companies listed on the Nasdaq Stock Exchange. The index is widely regarded as a benchmark for growth stocks, especially those in the technology sector. The Nasdaq-100 is currently 7% below its high, and many stocks have fallen even further, creating an attractive entry point for patient investors.In my opinion, these Nasdaq-100 stocks are very compelling at current prices:Here's what investors should know about these companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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