The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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15.04.2026 11:05:00
The 3 Best Stocks to Buy in the Market
If you're looking for where to start investing, I've got three stock picks that will set investors up well for the long term.Individual investors have a secret weapon that helps outperform larger funds: time. We don't have to answer to clients about quarterly performance; instead, we can focus on long-term trends and position ourselves wisely.There are a few more consequential long-term trends than artificial intelligence (AI), and I think this makes an excellent place to locate some of the best innovations. The three best stocks in the entire market to buy are located in this sector, and I think the top three are Microsoft (NASDAQ: MSFT), Nvidia (NASDAQ: NVDA), and Broadcom (NASDAQ: AVGO).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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