NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
06.03.2026 20:00:00
The 3 Best Stocks to Invest $1,000 in Right Now
Numerous factors are affecting the stock market right now. However, many long-term opportunities remain. Some stocks benefit from current trends, whether they be rising spot gold prices or accelerating adoption of generative artificial intelligence (AI).There are also stocks benefiting from trends unaffected by the macroeconomic and geopolitical backdrop. While these stocks are not necessarily immune to near-term market volatility, buying them today could prove very profitable in the long run.Three stocks that come to mind are Brookfield Corporation (NYSE: BN), SSR Mining (NASDAQ: SSRM), and Teva Pharmaceuticals (NYSE: TEVA). Even if you only have $1,000 today to put toward a long-term portfolio, each stock is a great choice.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|9,95
|-4,33%
