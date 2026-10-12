Nu Holdings Aktie

Nu Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

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12.10.2026 18:30:00

The 3 Most Important Metrics to Watch for Nu Holdings. And No, It's Not Customer Numbers.

Nu Holdings (NYSE: NU) has become one of the most interesting financial companies in the world. The digital bank now serves nearly 139 million customers across Brazil, Mexico, and Colombia. In the second quarter of 2026, it generated $1.1 billion in net income, its first quarterly profit above $1 billion.

But investors don't need to follow dozens of financial metrics to understand whether the business is moving in the right direction. If I could track just three numbers, they would be average revenue per active customer (ARPAC), return on equity, and credit quality.

Together, they tell us whether Nu Holdings is making its customers more valuable, generating attractive returns, and keeping its biggest risk under control.

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