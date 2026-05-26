Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
26.05.2026 19:00:00
The 3 Most Surprising Moves Berkshire Hathaway Made in Q1 Under New CEO Greg Abel
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) has a new CEO this year, with Greg Abel taking over from Warren Buffett, and there have already been some significant changes in the company's portfolio. While the investing strategy and discipline may be the same, there have been some notable changes in just the first quarter of 2026. Here are the biggest surprises from Berkshire's most recent 13F filing.Image source: Getty Images.Buffett has never been a big fan of airlines. In Berkshire's 2007 shareholder letter, he outlined his reasons for not liking them: "The worst sort of business is one that grows rapidly, requires significant capital to engender the growth, and then earns little or no money. Think airlines."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Analysen zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.