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WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

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18.03.2026 16:13:00

The 3 Things That Matter Most for MercadoLibre Right Now

MercadoLibre (NASDAQ: MELI) has been a nerve-racking business for its investors to follow. On one hand, revenue continues to grow rapidly, and both the e-commerce and fintech sides of the business have excellent momentum. On the other hand, profitability hasn't quite been as strong as expected recently, and investors have some serious questions about the company's growth strategy.Of course, uncertainty is a bad thing for stocks. MercadoLibre's stock price has fallen by nearly 35% from its 52-week high. Here are the three things that could determine whether the decline is a buying opportunity or an early sign of more pain to come.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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