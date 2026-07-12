Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
12.07.2026 13:00:00
The 3 Top Chip Stocks Investors Own on Robinhood
Popular online brokerage Robinhood Markets does a very good job of providing public data that offers investors insights into its massive base of over 27.7 million funded customers. One example is its Robinhood Investor Index, which includes the 100 most popular stocks on the platform, weighted by how Robinhood investors allocate them in their portfolios.Unsurprisingly, investors have locked onto artificial intelligence (AI) as a major market opportunity. These three prominent chip stocks sit among the index's top 10 holdings.CEO Jensen Huang and Nvidia (NASDAQ: NVDA) quickly emerged as the industry leader as the data center boom took off in early 2023. Since then, Nvidia has dominated with each passing AI chip generation. The company has earned over $253 billion in revenue over the past year alone, and growth isn't stopping. Huang anticipates a staggering $1 trillion in orders through 2027 as Vera Rubin, its latest chip architecture, begins shipping later this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
02.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
|
02.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
02.07.26
|Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
02.07.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
25.06.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.06.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.06.26
|Börse New York: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|97,63
|-3,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.