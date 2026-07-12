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WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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12.07.2026 13:00:00

The 3 Top Chip Stocks Investors Own on Robinhood

Popular online brokerage Robinhood Markets does a very good job of providing public data that offers investors insights into its massive base of over 27.7 million funded customers. One example is its Robinhood Investor Index, which includes the 100 most popular stocks on the platform, weighted by how Robinhood investors allocate them in their portfolios.Unsurprisingly, investors have locked onto artificial intelligence (AI) as a major market opportunity. These three prominent chip stocks sit among the index's top 10 holdings.CEO Jensen Huang and Nvidia (NASDAQ: NVDA) quickly emerged as the industry leader as the data center boom took off in early 2023. Since then, Nvidia has dominated with each passing AI chip generation. The company has earned over $253 billion in revenue over the past year alone, and growth isn't stopping. Huang anticipates a staggering $1 trillion in orders through 2027 as Vera Rubin, its latest chip architecture, begins shipping later this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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