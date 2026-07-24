Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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24.07.2026 15:44:00

The 30-year Treasury yield is closing in on 5.2%. A surge to 6% could slam stocks.

Long-bond yield spike is increasingly possible — threatening to deepen losses for popular long-term Treasury and TIPS ETFs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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