Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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26.08.2026 13:25:00
The 30-Year U.S. Treasury Bond Now Has a Higher Yield Than Ford and Coca-Cola. Is It Now the Best Asset for Passive Income?
Longer-duration bonds have seen their yields soar in recent weeks. None more than the yield on the 30-year U.S. Treasury bond, which hovered around 5.23% (as of Aug. 24), nearing its highest level seen since 2007.Longer-duration bonds have rocketed higher as inflation remains elevated, the Iran war continues on with no obvious end in sight, and the national debt has just topped $40 trillion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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22:34
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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16:01
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot (finanzen.at)
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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20.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
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18.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
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18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
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18.08.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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