Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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26.08.2026 13:25:00

The 30-Year U.S. Treasury Bond Now Has a Higher Yield Than Ford and Coca-Cola. Is It Now the Best Asset for Passive Income?

Longer-duration bonds have seen their yields soar in recent weeks. None more than the yield on the 30-year U.S. Treasury bond, which hovered around 5.23% (as of Aug. 24), nearing its highest level seen since 2007.Longer-duration bonds have rocketed higher as inflation remains elevated, the Iran war continues on with no obvious end in sight, and the national debt has just topped $40 trillion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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29.07.26 Coca-Cola Buy UBS AG
29.07.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
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