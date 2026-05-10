Generation Income Properties Aktie
ISIN: US37149D1054
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11.05.2026 00:34:00
The 4% Rule Worked in the Past. Will It Fail the Next Generation of Retirees?
For decades, the 4% rule has been one of the most widely cited guidelines in the context of retirement planning. The idea is simple -- withdraw 4% of your savings during your first year of retirement, adjust future withdrawals for inflation, and theoretically enjoy a portfolio that lasts roughly 30 years.The 4% rule has gained a lot of popularity over the years because it addresses a core fear among retirees -- running out of money. The rule is based on actual market data.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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