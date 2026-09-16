The 5 Largest Companies by Market Cap in 2026: Why I Think Nvidia Will Stay No. 1 by 2028

The five largest companies in the world by market capitalization are:

These companies have risen to the top after years of incredible work. History tells us that the company at the top doesn't stay there forever, but some can reign for a long time, as Apple was on top for over a decade.

So, will Nvidia be able to fend off these other four over the next few years? Could there be another that rises and steals the spotlight? I think Nvidia is nearly locked in as the largest company by 2028, assuming nothing collapses in the artificial intelligence (AI) build-out.

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