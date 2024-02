The Aarons Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

The Aarons Company hat am 27.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,260 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,19 Prozent zurück. Hier wurden 529,5 Millionen USD gegenüber 589,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,09 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 2,15 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at