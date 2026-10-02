Manchester Aktie
WKN DE: A0ETDJ / ISIN: US56219P2020
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02.10.2026 06:00:15
The Abu Dhabi power broker facing his toughest test at Manchester City
Khaldoon al-Mubarak must battle to defend both the club and his own reputation in the face of a football finance scandalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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