AES Aktie
WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059
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05.11.2026 03:11:39
The AES Corporation Bottom Line Falls In Q3
(RTTNews) - The AES Corporation (AES) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $544 million, or $0.76 per share. This compares with $634 million, or $0.89 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 15.5% to $3.872 billion from $3.351 billion last year.
The AES Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $544 Mln. vs. $634 Mln. last year. -EPS: $0.76 vs. $0.89 last year. -Revenue: $3.872 Bln vs. $3.351 Bln last year.
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