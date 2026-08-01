Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
|
01.08.2026 06:00:16
The age of ‘The Magnificent 7’ is over
A cynic would say such monikers are made up by professionals looking to hype markets — I think ‘The Mag 7’ is much more dangerous than thatWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!