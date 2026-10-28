Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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28.10.2026 12:25:00
The AI boom is starting to break time-tested stock-market signals
The relationship between gold and platinum used to be a reliable stock-market signal. Has artificial-intelligence spending caused it to short-circuit? Meanwhile, the Fed faces a big question of its own today.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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