Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
10.03.2026 19:27:00
The AI Bull Market Has Hit a Speed Bump. Should You Buy CoreWeave on the Pullback?
Following its March 2025 initial public offering (IPO), cloud computing company CoreWeave (NASDAQ: CRWV) rode the wave of artificial intelligence (AI) enthusiasm to early success. From its initial price of $40 per share, the stock rose to a peak of $187 roughly three months later.Then came a steep correction in the summer of 2025 after the lockup period ended (allowing company insiders and the IPO's underwriters to sell their shares), losses mounted, and a wave of worry swept Wall Street that AI infrastructure spending might not deliver the promised returns on investment.Source image: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu CoreWeave
|
26.02.26
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: CoreWeave veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|CoreWeave-Aktie legt kräftig zu: Milliardeninvestment macht NVIDIA zum Großaktionär (finanzen.at)
|
26.01.26
|Nvidia invests $2bn in CoreWeave in new data centre push (Financial Times)
|
11.11.25
|CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz schwächer: Anleger reagieren enttäuscht auf Prognose (finanzen.at)
|
09.11.25
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Shareholders reject $9bn CoreWeave offer for Core Scientific (Financial Times)
|
30.09.25
|Milliardenvertrag mit Meta beflügelt CoreWeave-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|70,60
|7,62%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 904,00
|7,16%
