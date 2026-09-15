Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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15.09.2026 13:15:00
The AI Company You Haven't Heard of -- But Should Keep on Your Radar
When investors talk about the AI revolution, companies like Nvidia, Amazon, and Alphabet get most of the attention. But somewhere underneath the artificial intelligence (AI) boom sits a company that most investors still barely know.
Bloom Energy Corp (NYSE: BE).
It isn't an AI model developer. It doesn't make GPUs. And it doesn't run a giant cloud platform. Yet Bloom Energy could become an important beneficiary of the AI infrastructure spending boom.
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