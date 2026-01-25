Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
25.01.2026 13:14:00
The AI Computing Stock That Big Money Managers Are Quietly Buying
Despite its massive run, rising 1,100% since 2022, some of the best professional investment managers continue to buy Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock. Third Point Capital's Daniel Loeb and Appaloosa Management's David Tepper are two notable billionaires who have added to their firm's holdings in the past two quarters.The stakes in the artificial intelligence (AI) chip market have never been higher, as alternative chip options emerge to challenge Nvidia's dominant position. Here's what might explain why these prominent money managers are still building positions after Nvidia's monster run.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
