Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
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25.11.2026 12:50:02
The AI Stock Slump Is Crushing Caterpillar. Here’s Why I Like the Stock More Than Ever.
Shares of heavy equipment manufacturer Caterpillar (NYSE:CAT) hit a fresh 52-week low last week.
CAT shares are now down more than 9% this year, and about 51% off the high they set back in late June. That's quite a slide.
And it's why I like this stock more than ever.
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|Caterpillar Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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