The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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10.05.2026 01:00:00
The AI Stock That Gets Stronger Every Time the Market Sells Off
Not every stock stays down for long during market corrections. Sandisk (NASDAQ: SNDK) seems unstoppable at current levels. It's up by 400% year to date and has surged by nearly 3,900% over the past year. The best part is that this growth is fueled by transformative fundamentals.Many stocks that have trounced the stock market over the past year have had some connection to artificial intelligence (AI), and Sandisk is no exception to the rule. Its NAND flash technology acts as the foundation for many memory chips, including those it produces. Those memory chips go inside AI chips and enable them to function optimally.You can't create AI chips without memory chips. More investors have noticed, prompting the sudden surge in Sandisk shares, but the company's financial results support the recent enthusiasm.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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