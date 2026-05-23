NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
23.05.2026 14:30:00
The AI Stock That's Been Outperforming Nvidia Since January
Chipmaker Nvidia (NASDAQ: NVDA) remains the poster child of the artificial intelligence (AI) revolution, and even from its lofty perch as the world's largest company, it has gained around 20% so far in 2026. However, another AI stock has delivered far stronger returns: Shares of Nebius (NASDAQ: NBIS), a fast-growing data center infrastructure player, have surged by almost 143% over the same period.Image source: Getty Images.Nvidia also appears confident about Nebius' growth prospects. In March 2026, it announced a strategic partnership and agreed to invest $2 billion in Nebius for an approximately 8.3% ownership stake in the company. Under this partnership, Nvidia will provide the AI processors that will allow Nebius to deploy more than 5 gigawatts of data center capacity by 2030.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
