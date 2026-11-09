Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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09.11.2026 14:30:00
The AI Trade Is Splitting in 2: Here Are the Winners and Losers
Artificial intelligence has been the driving force behind the current bull market, but some cracks are starting to appear in the megatrend. The entire industry has been under pressure over the last month, and there's a growing divide in outlooks across various segments of the AI market. That divide could grow wider over the next few quarters, creating clear winners and losers.
The days when any company related to artificial intelligence could find success in the stock market may be coming to an end. Here's what investors need to know.
Perhaps the biggest bottleneck for most companies building new data centers is access to capital.
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