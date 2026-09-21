Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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21.09.2026 14:08:00
The Air Force Doesn't Want Lockheed Martin's New Stealth Drone -- but Lockheed Is Building 5 of Them Anyway
For Lockheed Martin (NYSE: LMT), the bad news arrived in June. The U.S. Air Force had just announced contracts to build new "Collaborative Combat Aircraft" -- CCA, the drone warplanes that will fly in support of piloted fighter jets -- naming two companies as winners.
Lockheed Martin was neither of them.
In fact -- and bad news for defense stock investors -- no publicly traded defense stocks won CCA contracts. Instead, the Pentagon gave its awards to two privately owned companies, Anduril Industries and General Atomics.
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