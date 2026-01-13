Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
13.01.2026 14:21:00
The airplane orders keep coming, and Boeing’s stock climbs to a two-year high
Boeing’s stock gets a lift after it received orders for up to 60 more planes, a week after it received orders for up to 145 planes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!